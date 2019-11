Die deutschen Biathlon-Ikonen Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier sind zu "Legenden des Sports" gekürt worden.

Das Duo erhielt die Auszeichnung auf dem Sportpresseball in Frankfurt am Main. Die beiden Ausnahmesportlerinnen prägten im Biathlon eine deutsche Erfolgsära und gewannen jeweils zweimal Olympia-Gold und diverse WM-Titel - Neuner zwölf, Dahlmeier sieben.



"Mit ihrem stets freundlichen und überaus sympathischen Auftreten haben sie sich einen Stammplatz in den Herzen des Publikums erobert", sagte Ball-Chef Jörg Müller. Neuner meinte dazu: "Mit 32 Jahren schon Legende des Sports zu sein, ist super. Ich freue mich wahnsinnig über die Auszeichnung. Dahlmeier schloss sich dem an: "Es ist schon sehr beeindruckend. Damit habe ich nicht gerechnet."



Der Preis wird seit 2007 vergeben. Die Veranstalter würdigen damit nach eigenen Angaben das Lebenswerk herausragender Persönlichkeiten, die für ihre legendären sportlichen Leistungen ausgezeichnet werden, sich aber auch mit karitativem Engagement aktiv in die Gesellschaft einbringen.