Es drohten Insolvenzen, wenn der Staat nicht helfe. (imago stock&people)

Das sagte der Vorsitzende des Freiburger Kreises, Schmidt, der "Frankfurter Allgemeinen". Die aktuelle Situation führt nach seinen Angaben zu unterschiedlichsten Reaktionen. Man habe ihm zum Beispiel berichtet, dass man bei einigen Vereinen nur noch kalt duschen könne. Bei anderen gebe es - Zitat - einen "regelrechten Duschtourismus". Um privat Kosten zu sparen, kämen manche Leute nur noch zur Körperreinigung statt zum Sport. Es drohten Insolvenzen, wenn der Staat nicht helfe. Gesenkte Raum- und Wassertemperaturen allein würden nur ein Bruchteil der neuen Kosten einsparen. Der Freiburger Kreis ist nach eigenen Angaben eine Arbeitsgemeinschaft von mehr als 180 Sportvereinen mit mehr als einer Million Mitgliedern.

Mitte August hatte bereits der Deutsche Fußball-Bund gewarnt, viele Vereine könnten in den kommenden Monaten in finanzielle Not geraten.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.