Spotify schaltet im Streit mit Apple EU-Wettbewerbshüter ein

Der Musik-Anbieter Spotify hat bei der Europäischen Union Beschwerde gegen die Geschäftspolitik des Computerherstellers Apple eingereicht.

Der Streamingdienst aus Schweden wirft dem US-Konzern vor, sein eigenes Angebot Apple Music in unfairer Weise zu bevorzugen. Apple habe in seinem App Store Regeln eingeführt, die für die Verbraucher die Auswahl einschränkten und Innovationen bremsten, erklärte Spotify. In der Vergangenheit sei man zum Beispiel dazu gedrängt worden, gegen eine Gebühr Apples Bezahlsystem zu nutzen. Deshalb habe man den Abo-Preis für Nutzer anheben müssen und sei weniger konkurrenzfähig gewesen.



Spotify ist mit 96 Millionen zahlenden Kunden weltweit Marktführer für die Online-Verbreitung von Musik. Apple Music folgt an zweiter Stelle mit mehr als 50 Millionen Nutzern.