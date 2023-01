Spotify streicht sechs Prozent der Stellen

Konzernchef Daniel Ek teilte in einer Mail an die Belegschaft mit, dass es Gespräche mit den betroffenen Beschäftigten geben werde. Ek räumte Fehler ein: Im Nachhinein betrachtet sei er "zu ehrgeizig" gewesen und habe schneller investiert als der Umsatz gewachsen sei. Er übernehme die volle Verantwortung. Spotify schreibt trotz steigender Abonnentenzahlen seit Jahren Verluste. Mit seinen Stellenstreichungen folgt der Streamingdienst einer Reihe großer Technikkonzerne: In den vergangenen Wochen hatten Amazon, die Facebook-Mutter Meta, Microsoft und Google Stellenkürzungen angekündigt. Die Konzerne waren in der Pandemie-Zeit teilweise sehr kräftig gewachsen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.