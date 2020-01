Spottmaterial fürs Kabarett Die GroKo

2020 ist das Entscheidungsjahr für die GroKo. So wie schon 2019 und all die Jahre zuvor. Die Geschichte der Großen Koalition ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das war schon in den 60er-Jahren so. Das Kabarett kann sich freuen. Liefert die GroKo doch zuverlässig Material für politischen Spott.

Von Rainer Link

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek