Niedrigschwelliges Impfangebot: Menschen stehen im Kölner Stadtteil Chorweiler Schlange, um eine Corona-Impfung zu erhalten. (AFP / Ina Fassbender)

Hinzu kämen Diskriminierungserfahrungen im Gesundheits- und Pflegebereich, etwa wegen des Aussehens, des Akzents oder aufgrund von Verständnisproblemen. Laut dem Ergebnis der Befragung liegt die Corona-Impfquote bei Personen mit Migrationshintergrund bei 84 Prozent und bei Personen ohne Migrationshintergrund bei 92 Prozent. Der Studie zufolge gibt es bei Menschen mit Migrationsgeschichte häufig mehr Unsicherheit und Falschwissen als bei den anderen Personen. Auffällig war laut Wulkotte bei der Befragung zudem, dass bei den Ungeimpften mit Migrationshintergrund die Bereitschaft zu einer Impfung höher sei als bei denjenigen ohne Migrationshintergrund. Dies zeige, dass die Impfkampagne diese Menschen häufig nicht erreicht habe.

Sprachbarrieren spielen nach Ansicht von Wulkotte eine große Rolle: "Je besser die Deutschkenntnisse eingeschätzt werden, umso höher ist die Impfquote." So gaben von den Befragten mit Deutsch als Muttersprache oder sehr guten Deutschkenntnissen etwa 92 Prozent an, mindestens einmal geimpft zu sein. Bei den Befragten mit mittelmäßigen Deutschkenntnissen lag die Quote bei 83 Prozent, bei denen mit sehr schlechten Deutschkenntnissen bei 75 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.