Der Verlag, der die Oxford-Wörterbücher herausgibt, will Formulierungen ersetzen, die geschlechtsspezifische Stereotypen verfestigen.

Wie der britische "Guardian" schreibt, sollen in der Version, die für Online-Recherchen genutzt wird, alle Beispielsätze überprüft werden. Nach Angaben der Leiterin der Abteilung für Sprachinhalte und Daten, Katherine Martin, geht es um mehr als zehntausend Sätze, in denen ein weibliches Personalpronomen vorkommt. Sie stammen alle aus Texten, die dem Korpus der "Oxford-Dictionaries" zugrunde liegen.



Die Lexikografen stießen bei ihrer Recherche auf vielfältige Beispiele, darunter eine Erläuterung der Adjektive "schrill" mit einem Beispiel über die Klangqualität von Frauenstimmen und "fanatisch" mit Bezug zur Feminismusbewegung. Außerdem sei aufgefallen, dass das Erscheinungsbild von Frauen häufig ein Thema war, auch dann, wenn dies zur Erklärung des jeweiligen Begriffs im Wörterbuch nicht notwendig gewesen sei. Das "glänzende" Haar wäre da nur ein Beispiel. Auch sexistische Formulierungen finden sich in den Beispielsätzen, etwa: "Sie konnte nicht nach der Tasche greifen, da sie möglicherweise mehr von ihrem Körperbau preisgegeben hätte als sie es bereits tat."



Rund 5.000 Worterklärungen haben die Lexikografen den Angaben zufolge bislang ersetzt. Insbesondere das Stereotyp über Frauen und Hausarbeit fand sich zuhauf. Der Satz zum Thema Hausarbeit lautet inzwischen: "Ich war mit der Hausarbeit beschäftigt, als es an der Tür klingelte." Vorher hieß es "Sie war mit der Hausarbeit beschäftigt", beziehungsweise: "Er war nicht mit der Hausarbeit beschäftigt."