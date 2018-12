Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat "Heißzeit" zum Wort des Jahres 2018 gekürt.

Der Begriff umschreibe nicht nur den extremen Sommer, der gefühlt von April bis November gedauert habe. Vielmehr beziehe sich das Wort auch auf den Klimawandel, begründete die Jury ihre Entscheidung. Eine interessante Wortbildung sei "Heißzeit" aber auch, weil die lautliche Ähnlichkeit zu "Eiszeit" aufweise.



Auf Platz zwei landete "Funklochrepublik". Hier die Begründung: "Vor allem im ländlichen Raum ist in Deutschland die Mobilfunkabdeckung vergleichsweise schlecht, was spätestens seit dem letzten Bundestagswahlkampf ein politisches Thema ist."



Auf Platz drei folgt das Wort "Ankerzentren". Mit deren Einführung habe die Koalition das Problem der unkontrollierten Migration in den Griff bekommen wollen. "Das Erstglied Anker steht hier nicht für Fixierung oder Sicherung wie beim Anker eines Schiffs, sondern für 'Ankunft, Entscheidung, Rückführung', ist also eine Art Akronym (ein Wort, das aus Anfangsbuchstaben oder -silben anderer Wörter gebildet wird)."



Es folgen noch der Satz "Wir sind mehr", das Wort "strafbelobigt" und auf Rang sechs der "Pflegeroboter".



Im vergangenen Jahr lautete das Wort des Jahres "Jamaika-Aus".