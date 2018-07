Sprachen lernen Latein für den Alltag

An der Accademia Vivarium Novum Frascati in Rom lernen Schüler aus aller Welt Latein und sie lernen, alltägliche Gespräche in der toten Sprache zu führen. Neben der Sprache spielen dort aber auch Humanismus und die Welt der Antike eine große Rolle.

Von Tassilo Forchheimer

