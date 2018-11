Der so genannte Genderstern wird vorerst nicht in die amtliche Rechtschreibung aufgenommen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung sprach sich in Passau einstimmig dafür aus, zunächst den Sprachgebrauch weiter zu beobachten. Man wolle nicht durch vorzeitige Empfehlungen Einfluss nehmen, sagte der Vorsitzende Lange. Der Stern, der zwischen der männlichen und der weiblichen Endung steht - zum Beispiel in "Lehrer*in" - soll zusätzlich zu Frauen und Männern auch das dritte Geschlecht bezeichnen.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung erklärte, in der geschriebenen Sprache müssten auch diejenigen Menschen abgebildet werden, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlten. Zugleich wird betont, dass dies verständlich, vorlesbar und grammatisch korrekt geschehen sollte.



