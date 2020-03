Der Kommunikationswissenschaftler Ruhrmann hält den Begriff der "Panik" mit Blick auf das neue Coronavirus für "ganz unangemessen".

Der Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sagte im Deutschlandfunk, man sollte eher von Sorge sprechen und Wörter wie "Angst" vermeiden, weil sie einen kühlen Kopf behinderten. Auch müsse man die Frage stellen, ob das Aufzählen von Infizierten hilfreich sei.



Medien und Journalisten könnten so schnell, aktuell, global und komplex über das Thema recherchieren und berichten wie nie zuvor. Zurzeit sehe man aber auch medizinische Experten, die das täten, was guten Journalismus ausmache: Sie würden live zugeschaltet und berichteten multiperspektivisch, anschlussfährig und interessant. Das sei sehr klar, sehr relevant und sehr anschaulich.



Ruhrmann betonte, die sozialen Medien seien sicherlich ein Teil des Problems, könnten aber genauso ein Element der Lösung sein. Das liege an der Interaktivität der Nutzer und etwa daran, dass auch Betroffene zu Wort kommen könnten. Die Krisenkommunikation von Behörden und Kliniken sei dagegen oft sehr direktiv und paternalistisch.



Grundsätzlich sei man als Bürger dazu angehalten, mehrere Medien zu nutzen, also beispielsweise verschiedene Zeitungen - sowohl Boulevard als auch seriöse Blätter. Eine solche "ausgeglichene Mediendiät" könne auch dazu führen, dass man bestimmte Dinge besser durchschaue. Es gehöre zum mündigen Bürger, die Medienkommunikation zu durchschauen.