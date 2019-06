Nach Ansicht des Sprachwissenschaftlers Thomas Niehr rückt der öffentliche Diskurs immer weiter nach rechts.

Es gebe viele Beispiele dafür, dass Tabus bewusst gebrochen würden, sagte Niehr im Deutschlandfunk. Niehr sprach als Beispiel AfD-Chef Alexander Gauland an, der über den Fußballspieler Jerome Boateng gesagt hatte, "die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben". Damit sei ein Tabu gebrochen worden - und die Rechtspopulisten hätten eine große Bühne gehabt, so der Sprachwissenschaftler. "Aber spannender sind die Reaktionen, das sind meist fadenscheinige halbherzige Entschuldigungen", sagte Niehr. So habe Gauland anschließend gesagt, nur die Meinung irgendwelcher Leute wiedergegeben zu haben. Ein anderes Beispiel sei der AfD-Politiker Jens Maier, über dessen Twitter-Account Noah Becker als "Halbneger" beleidigt worden war - anschließend sei dann ein Mitarbeiter verantwortlich gewesen. Er habe die Befürchtung, dass der öffentliche Diskurs durch solche Tabubrüche weiter nach rechts gerückt werde, betonte Niehr.



Niehr hat gemeinsam mit Jana Reissen-Kosch im Duden-Verlag das Buch "Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulismus" veröffentlicht.