Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch hält es in der Debatte um mutmaßlich rassistische Äußerungen von Prominenten und Politikern nicht geboten, dass Medien diese in der Berichterstattung wiederholen.

Es geht um die früheren Fußballer Jens Lehmann, Dennis Aogo und den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, die wegen teils rassistischer Äußerungen Konsequenzen zu spüren bekamen oder befürchten müssen. Dieser Sachverhalt könne in den Medien dargestellt werden, ohne die exakte Wortwahl zu wiederholen, ist Stefanowitsch von der FU Berlin überzeugt.



Er sagte im Dlf, die Hörerinnen und Hörer wüssten zumindest, dass hier rassistische Begriffe repliziert wurden und dass das für Palmer, von dem man solche Vorfälle bereits kenne, "eventuell endlich mal Konsequenzen hat". Der Grüne Palmer muss sich wegen seiner jüngsten Äußerungen zu Aogo aller Voraussicht nach einem Parteiausschlussverfahren stellen.



Gegen die Wiederholung solcher Begriffe im Radio spreche, dass man dort keinen Filter habe. "Die Betroffenen müssen immer damit rechnen, dass sie mit dieser Art von Sprache konfrontiert sind. Und das ist das, was es zu vermeiden gilt", argumentiert Stefanowitsch. Das bedeute aber nicht, dass diese Worte nie und unter keinen Umständen irgendwo geschrieben oder ausgesprochen werden dürften. Es komme sehr stark auf den Zusammenhang an, wie viel Öffentlichkeit da sei, wer es hört und ob die Person es einordnen kann.

