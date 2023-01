Vorsitz im US-Repräsentantenhaus

Ralph Freund, Vizepräsident der Republicans Overseas Germany (imago / Jürgen Heinrich)

Der gestern gescheiterte Bewerber der Republikaner, McCarthy, werde sich nach seinen Informationen noch mindestens zweimal zur Wahl stellen, sagte Freund im Deutschlandfunk. Wenn dabei die Zahl der Abweichler aus den eigenen Reihen zunehme, werde sich die Partei auf einen anderen Kandidaten verständigen. Der logische Bewerber wäre dann der Republikaner Steve Scalise.

Die Wahl des neuen Vorsitzenden im Repräsentantenhaus wird heute Abend fortgesetzt. McCarthy war gestern in der konstituierenden Sitzung in drei Anläufen gescheitert, obwohl seine Partei in der neugewählten Parlamentskammer die Mehrheit hat. Mindestens 19 republikanische Abgeordnete hatten ihm die Stimme verweigert. Unter anderem einigen Unterstützern von Ex-Präsident Trump gilt der Politiker als zu gemäßigt.

