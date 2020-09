Die russischen Behörden haben offenbar die Konten des Regierungskritikers Nawalny eingefroren.

Seine Sprecherin erklärte in einem Internet-Video, zudem sei Nawalnys Wohnung in Moskau beschlagnahmt worden. Von offizieller russischer Seite gibt es dazu bislang keine Angaben.



Nawalny war am Dienstag aus der Berliner Charité entlassen worden, wo er nach seiner Vergiftung am 20. August behandelt wurde. Er hat angekündigt, nach Moskau zurückkehren zu wollen. Nach Ansicht internationaler Experten wurde der 44-Jährige in Russland mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Der Kreml bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.