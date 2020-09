Der Chef des Springer-Konzerns, Döpfner, bleibt Präsident des "Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger" (BDZV).

Die Delegiertenversammlung bestätigte ihn in Berlin einstimmig in dem Amt, das er seit 2016 innehat. Döpfner bezeichnete es als größte Herausforderung, die digitale Transformation der Branche so zu gestalten, dass Vielfalt und Relevanz der Zeitungslandschaft erhalten blieben.



Der Springer-Konzern stand zuletzt wegen der Berichterstattung der "Bild"-Redaktion über die Tötung von fünf Kindern in Solingen in der Kritik. Beim Presserat gingen deswegen zahlreiche Beschwerden ein.

