Ihr Erkennungszeichen sind gelbe Warnwesten, sie protestieren gegen geplante Steuererhöhungen und die Reformpolitik von Macron: Mehr als 120.000 Menschen sind in Frankreich auf die Straße gegangen, um den Verkehr aufzuhalten oder ganze Straßen abzuriegeln. Gleich zu Beginn gab es einen tödlichen Unfall.

Am Rande der Proteste ist im Département Savoie eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, geriet eine Autofahrerin in Panik und überfuhr eine Demonstrantin. Teilnehmer einer Straßenblockade sollen zuvor auf das Auto der Frau geschlagen haben. Auch an anderen Orten gab es Unfälle, 47 Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums verletzt.



Insgesamt protestierten etwa 125.000 Menschen. Sie blockierten Straßen, Kreisverkehre und Mautstellen im ganzen Land. Es gab mehr als 2.000 Aktionen, unter anderem wurde der Stadtring um Paris lahmgelegt. Die Polizei setzte Tränengas ein, um Blockaden auf wichtigen Straßen etwa vor dem Tunnel du Mont-Blanc aufzulösen.



Der Protest unter dem Namen "Gilets Jaunes" - "Gelbe Warnwesten" - richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung, unter anderem wegen des Klimaschutzes die Steuern für Diesel und Benzin zu erhöhen. Ein Liter Super kostete laut der Tageszeitung «Libération» im November in Frankreich durchschnittlich 1,53 Euro - 27 Cent mehr als noch vor acht Jahren. Der Preis für Diesel stieg im selben Zeitraum um 44 Cent auf durchschnittlich 1,51 Euro. Für viele Beobachter sind die geplanten Steuererhöhungen jedoch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Schon im Sommer gab es Proteste gegen ein neu eingeführtes Tempolimit auf Landstraßen: Statt 90 Kilometer pro Stunde sind seitdem auf Landstraßen nur noch 80 erlaubt. Vor allem in den ländlichen Regionen ist der Unmut groß.



Nach einer aktuellen Umfrage unterstützen knapp drei Viertel der Franzosen die Proteste. Die Regierung hatte die Spritsteuer seit Jahresbeginn mehrmals angehoben, um Projekte zur Luftreinhaltung zu finanzieren.