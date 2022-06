Tankrabatt

Spritpreise sind teils deutlich gefallen

Der Tankrabatt gilt ab heute und die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen sind teils deutlich gefallen. Eine Auswertung der Preise an rund 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg hat gezeigt, dass die meisten Tankstellen ihre Preise gesenkt haben. Bei rund 350 Tankstellen kostete der Liter Super E10 weniger als 1,90 Euro.

01.06.2022