Bei Diesel waren es mit durchschnittlich 1,94 Euro etwa 14 Cent weniger. Die Senkung sei schneller erfolgt als erwartet, es fehle aber noch ein gutes Stück, sagte der ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Laberer. Der ADAC stellte allerdings auch extreme Preisunterschiede je nach Tankstelle fest. Bei einer Analyse im Großraum Köln habe es zum Teil Unterschiede von 20 bis 40 Cent je Liter gegeben - auch an Tankstellen, die sehr nah beieinander liegen. Es werde daher dringend dazu geraten, insbesondere heute die Preise vor dem Tanken zu vergleichen.

Der Bundesverband freier Tankstellen teilte mit, die Steuersenkung komme weitestgehend bei den Kunden an. Die Herausforderung bestehe jetzt darin, den günstigeren Sprit von den Raffinerien und Lagern in ausreichender Menge rasch an die Tankstellen zu bekommen.

Wie der Nachrichtensender n-tv berichtet, erleiden zumindest kurzfristig die Betreiber freier Tankstellen zumindest kurzfristig heftige Verluste Aufgrund der Preissenkungen der Markenkonkurrenz seien sie großteils gezwungen, ebenfalls den Steuerrabatt sofort einzupreisen, obwohl sie noch voll versteuerten Kraftstoff weiterverkauften. Den Betreibern bliebe keine andere Wahl, als den Verlust aus eigener Tasche zu tragen.

Der Tankrabatt gilt für drei Monate und führt dazu, dass Superbenzin 35,2 Cent pro Liter und Diesel 16,7 Cent pro Liter billiger werden - im Einkauf, wohlgemerkt. In welchem Maß die Tankstellenbetreiber die Preisnachlässe an die Kunden durchreichen ist nicht geregelt. Erst jetzt können die Tankstellenbetreiber den verbilligten Sprit einkaufen. An den Tankstellen ist also oft noch Kraftstoff vorrätig, den diese schon im Mai gekauft haben, also zum alten Steuersatz.

Bundeskanzler Olaf Scholz setzt auf eine breite Entlastung bei den Mobilitätskosten durch die jetzt geltende Spritsteuersenkung und den Start des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr. Die Regierung entlaste damit diejenigen, die nicht aufs Auto verzichten könnten und all diejenigen, die täglich Bus und Bahn nutzten, sagte der SPD-Politiker im Bundestag.

Bundeskartellamt beobachtet Entwicklung

Finanzminister Lindner betonte, es sei Aufgabe des Bundeskartellamt durchzusetzen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrern und Pendlern ankomme.

Die Behörde erklärte, sie beobachte die Lage intensiv - die Mineralölkonzerne handelten derzeit unter dem "Brennglas" des Kartellamtes. Hohe Preise könne es aber "nicht einfach verbieten". Kartellamtschef Mundt führte aus, dass seine Behörde nur kartellrechtswidriges Verfahren abstellen oder mit Bußgeldern ahnden könne. "Dafür gibt es aber bislang keine Hinweise."

Hinweise auf "Entkoppelung" von Rohöl- und Tankstellenpreisen

Gleichwohl sehe das Amt "seit Monaten eine Entkopplung" von Rohölpreis und Raffinerie- beziehungsweise Tankstellenpreisen. Es gibt Vorwürfe, die Konzerne nutzten die aktuelle Lage, um hohe Gewinne einzufahren. Mundt betonte, daher werde die Preisentwicklung "mit sehr hoher Aufmerksamkeit" beobachtet. Das Monitoring sei vor dem 1. Juni mit Blick auf die anstehenden Steuersenkungen noch einmal intensiviert worden. Zudem habe das Kartellamt eine Untersuchung der Raffinerien und der Großhandelsebene eingeleitet, um maximale Transparenz für den gesamten Kraftstoffmarkt herzustellen.

Der Linken-Politiker Görke forderte, das Kartellamt dürfe "nicht länger nur von der Seitenlinie zusehen", sondern müsse in das Geschäft der Mineralölkonzerne eingreifen. Denkbar sei die Einführung einer Übergewinnsteuer, schlug er vor.

Kritik am Tankrabatt

Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Hüther, kritisierte die Spritpreissenkung als ordnungspolitischen Fehler und falsches Instrument gegen hohe Kraftstoffpreise. "Im Sinne der Ordnungspolitik soll die Politik lediglich in den Markt eingreifen, wenn der Preisanstieg auf missbräuchliche Marktmacht zurückzuführen ist", sagte Hüther der "Augsburger Allgemeinen". Grundsätzlich seien Gießkanneneffekte schlecht, und der Eingriff in die Preisbildung sollte immer die "ultima ratio der Politik sein". Außerdem führe die Maßnahme zu zusätzlichen Bürokratiekosten.

Transportbranche fordert gezielte Zuschüsse

Auch die Transportbranche selbst lehnt die Subvention ab. "Wir haben von Anfang an gesagt, das geht an unserer Branche vorbei", sagte der Chef des Bundesverbands Güterverkehr und Logistik, Engelhardt, der "Augsburger Allgemeinen". "Die 17 Cent bringen uns gar nichts." Angesichts von Preissteigerungen von einem Drittel binnen eines Jahres im Transportgewerbe forderte Engelhardt stattdessen gezielte Zuschüsse für die Fuhrunternehmer.

Der BUND bemängelte, der Tankrabatt setze ein "falsches verkehrspolitisches Signal". Energiesparen sei "das Gebot der Stunde", erklärte die Umweltschutzorganisation. Dafür aber sei der Tankrabatt "kontraproduktiv". Außerdem sei die Maßnahme sozial unausgewogen - finanzielle Entlastungen müssten an das jeweilige Haushaltseinkommen geknüpft werden.

FDP verteidigt Tankrabatt

Der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Dürr, verteidigte im Deutschlandfunk den Tankrabatt. Deutschland sei ein Flächenland, sagte Dürr. 60 Prozent der Menschen lebten im ländlichen Raum und seien auf ihr Auto angewiesen. Pendler hätten durch die gestiegenen Kraftstoffpreise erhebliche Mehrkosten. "Die Frage ist: Gönnen wir das den Autofahrern?", fragte Dürr.

