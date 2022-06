Tankrabatt

Tanken ist im Zuge des Kriegs in der Ukraine sehr teuer geworden. (picture alliance/dpa/Sven Hoppe)

Wie der ADAC mitteilte, stiegen die Preise an den Zapfsäulen heute im Durchschnitt weiter an. Mit Inkrafttreten des sogenannten Tankrabatts Mitte der Woche hatten die Mineralölkonzerne der Steuerentlastungen bereits nicht in voller Höhe an die Verbraucher weitergegeben. Gestern erhöhten sie dann die Preise wieder um einige Cent. Seitens des ADAC hieß es, man könne den Eindruck gewinnen, die Konzerne wollten die Pfingstreisewelle für ihre Zwecke nutzen, um die Spritkosten auf hohem Niveau zu halten.

