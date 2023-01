Amtsantritt von Verteidigungsminister Pistorius

Start ins neue Amt: Boris Pistorius bekommt von Bundespräsident Steinmeier seine Ernennungsurkunde. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Pistorius Arbeitstag begann mit der Entgegennahme seiner Ernennungsurkunde bei Bundespräsident Steinmeier. Anschließend auf dem Programm: die Vereidigung im Bundestag und ein Empfang mit militärischen Ehren vom Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, am Sitz des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Kurz danach schon soll Pistorius seinen US-Kollegen Austin treffen, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Morgen sind die beiden Verteidigungsminister zu einer internationalen Begegnung auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz. Die Nato-Staaten und weitere Länder wollen dort über eine Aufstockung der Militärhilfen für die Ukraine beraten.

Wie hältst du's mit den Kampfpanzern?

Im Mittelpunkt der Gespräche heute und morgen dürfte die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine und die deutsche Haltung dazu stehen. Nach Medienberichten will Bundeskanzler Scholz sowohl deutsche Leopard-Lieferungen zulassen als auch Nato-Partnern dies erlauben - unter der Bedingung, dass die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine abgeben. Wie es hieß, geht es Scholz darum, dass Europa und die USA Kampfpanzer nur gemeinsam an Kiew geben, damit der russische Präsident Putin die Nato nicht spalten könne.

Allerdings sagte US-Verteidigungsstaatssekretär Kahl in Washington, dass sein Land derzeit eine Lieferung des Kampfpanzers Abrams an die Ukraine ablehne. Der Panzer sei ein "sehr kompliziertes" Rüstungsgut. Er sei teuer, erfordere eine schwierige Ausbildung und verbrauche mit seinem Turbinenantrieb sehr viel Treibstoff.

Polen hatte der Ukraine 14 Leopard-Panzer angeboten, die allerdings offenbar zuvor noch modernisiert werden müssen. Großbritannien hat seinerseits 14 Challenger-Kampfpanzer versprochen.

Viele Aufgaben in der Bundeswehr

Neben der Frage von Panzerlieferungen muss sich Pistorius zügig um die Probleme der Bundeswehr kümmern. Diese müsse wieder abschreckungsfähig und verteidigungsbereit werden, gab ihm Bundespräsident Steinmeier am Morgen bei der Ernennung zum Minister auf den Weg. Sie müsse konsequent den Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen und brauche eine solide Personalstärke. Durch das Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro steht ihm damit viel Geld zur Verfügung, das nun zügig verwendet werden muss.

