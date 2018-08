In der Debatte um einen sogenannten "Spurwechsel" für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber erhält Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther neben Kritik auch weitere Zustimmung.

Sein CDU-Parteikollege und nordrhein-westfälischer Arbeitsminister Laumann sagte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", er sehe keinen Grund, Menschen abzuschieben, die sich und ihre Familien gut eingegliedert hätten und einer ordentlichen Arbeit nachgingen. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig sagte der Zeitung "Die Welt", in Deutschland würden Menschen abgeschoben, die Arbeit hätten, sich in Vereinen engagierten und deren Kinder längst zur Schule gingen. Zugleich würden andere Migranten, die sich nicht an die Regeln hielten, nicht abgeschoben.



In der CSU war dagegen kritisiert worden, ein möglicher Wechsel vom Asyl- in ein reguläres Zuwanderungsverfahren mache Deutschland attraktiver für illegale Zuwanderung.