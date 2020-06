25 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica sind Frauen und Kinder nach Einschätzung von Experten weiterhin traumatisiert.

Die Probleme der Betroffenen würden kaum beachtet, heißt es in einer in Göttingen veröffentlichten Dokumentation der Gesellschaft für bedrohte Völker. Auch die Leugnung des schrecklichen Genozids sei in weiten Teilen des ehemaligen Jugoslawien und weit darüber hinaus salonfähig geworden.



Im Bosnienkrieg war die damalige UNO-Schutzzone Srebrenica im Juli 1995 in die Hände serbischer Truppen gefallen. Unter dem Kommando von General Mladic wurden auf Befehl des Serbenführers Karadzic mindestens 8.372 Jungen und Männer sowie 571 Frauen erschossen. Das Massaker gilt als das größte Verbrechen gegen die Menschheit in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien verurteilte Karadzic und Mladic deshalb wegen Völkermordes.