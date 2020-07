In Bosnien-Herzegowina wird heute der Hinterbliebenen des Massakers von Srebrenica vor 25 Jahren gedacht.

Gegen Ende des Bosnien-Kriegs waren im Juli 1995 bosnisch-serbische Milizen in die Stadt einmarschiert und hatten dort binnen weniger Tage 8.000 muslimische Männer und Jungen getötet. Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bis heute wurden die sterblichen Überreste von fast 6.900 Opfern des Massakers in mehr als 80 Massengräbern gefunden und identifiziert. Heute sollen die sterblichen Überreste von neun weiteren Opfern beigesetzt werden.



Der ehemalige bosnische Serbenführer Karadzic und der bosnisch-serbische Militärchef Mladic wurden wegen ihrer Verantwortung für das Massaker vom UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien in Den Haag des Völkermords schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.