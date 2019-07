In Bosnien-Herzegowina haben sich tausende Menschen an einem Marsch zur Erinnerung an das Massaker von Srebrenica vor 24 Jahren beteiligt.

Der hundert Kilometer lange Gedenkmarsch, der heute begann, folgt einer Route, die von bosnischen Muslimen auf der Flucht vor bosnischen Serben während des Krieges in den 90er-Jahren genutzt wurde.



Bei dem Massaker in Srebrenica 1995 wurden etwa 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet.