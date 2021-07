Die Vereinten Nationen und die Europäische Union haben an das Massaker von Srebrenica vor 26 Jahren erinnert.

Der Genozid werde niemals vergessen, erklärte UNO-Generalsekretär Guterres per Twitter. Gemeinsam gelte es, für eine friedvolle Zukunft aller Menschen in der Balkanregion zu arbeiten. EU-Ratspräsident Michel äußerte die Hoffnung, solche Gräueltaten in Europa nie wieder zu erleben. Die EU stehe an der Seite von Bosnien-Herzegowina. Dort gedachten heute Tausende Menschen der Opfer.



Das Massaker von Srebrenica gilt als das größte Verbrechen gegen die Menschheit in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die im heutigen Bosnien-Herzegowina gelegene Stadt wurde am 11. Juli 1995 während des Bosnienkriegs von serbischen Einheiten eingenommen. Diese töteten in wenigen Tagen mehr als 8.100 bosnische Männer.

