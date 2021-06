Das vor der Küste Sri Lankas ausgebrannte Containerschiff "X-Press Pearl" ist inzwischen vollständig gesunken.

Das Wrack liege in 21 Metern Tiefe, teilte der Betreiber des Schiffs mit, das unter singapurischer Flagge fuhr. Der Frachter war am 20. Mai rund 18 Kilometer vor der Küste in Brand geraten. Versuche, ihn wegzuschleppen, scheiterten, weil das Heck auf den Meeresboden sank. Das Schiff war mit Chemikalien beladen, darunter 25 Tonnen Salpetersäure; an den Stränden gab es bereits große Verschmutzungen. Die größten Sorgen bereiten den Behörden aber rund 300 Tonnen Schweröl, die noch in dem Wrack sein könnten - falls sie nicht verbrannt sind.



Die Meeresschutzbehörde Sri Lankas erklärte, derzeit könne man wenig unternehmen. Wegen des noch bis September anhaltenden Monsuns sei die See sehr rau.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.