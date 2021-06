Vor der Küste Sri Lankas sinkt ein ausgebranntes Frachtschiff, das mit Mikroplastik und Chemikalien beladen ist.

Das teilte die Marine mit, nachdem Experten einer niederländischen Spezialfirma versucht hatten, das Wrack in tiefere Gewässer zu schleppen. Das unter der Flagge Singapurs registrierte Schiff hatte 13 Tage lang gebrannt, das Feuer konnte gestern schließlich gelöscht werden. In den vergangenen Tagen waren in Sri Lanka Hunderte tote Fische und zahlreiche Plastikteilchen an die Strände gespült worden. - Die Polizei ermittelt gegen die Reederei und die Besatzung der "X-Press Pearl".

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.