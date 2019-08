Vier Monate nach den verheerenden Anschlägen in Sri Lanka hat Präsident Sirisena den Ausnahmezustand in dem Inselstaat beendet.

Das teilte das Büro des Staatschef mit. Damit enden die Sondervollmachten für Polizei und Armee. Bislang konnten sie Verdächtige jederzeit festnehmen und eine unbestimmte Zeit lang festhalten.



Bei der Anschlagserie auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag waren mindestens 250 Menschen getötet und fast 500 verletzt worden. Sri Lankas Regierung machte Islamisten verantwortlich. Die Zahl der Touristen in Sri Lanka war in Folge der Anschläge deutlich gesunken.