Das vor zwei Tagen auf einem Öltanker vor Sri Lanka ausgebrochene Feuer ist eingedämmt.

Wie die srilankische Marine und die indische Küstenwache mitteilten, wurde die "New Diamond" in tiefere Gewässer gezogen. Dabei sei kein Auslaufen von Öl festgestellt worden. Es bestehe trotz eines Risses im Rumpf keine akute Gefahr, dass der Öltanker auseinanderbreche. Dieser hat 270.000 Tonnen Öl an Bord.



Das Schiff hatte nach einer Explosion im Maschinenraum und einem Brand einen Notruf abgesetzt. 22 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, ein Seemann kam ums Leben.