Das Feuer auf einem vollbeladenen Supertanker vor der Küste Sri Lankas ist erneut ausgebrochen.

Das teilte die Marine des Landes mit. Man hoffe aber, dass man in der Lage sein werde, den Brand auf der "New Diamond" wieder einzudämmen. Grund für den neuen Ausbruch waren demnach starker Wind und die große Hitze an Bord.



Erst am Wochenende war das Schiff in tiefere Gewässer geschleppt worden. Von dort ist es nach Angaben der Behörden jedoch wegen des Windes schon wieder näher an die Küste getrieben worden. Bislang sei kein Öl aus dem Schiff ausgetreten, hieß es weiter. Es bestehe auch keine akute Gefahr, dass der Tanker auseinanderbreche. Die "New Diamond" hat mehr als 270.000 Tonnen Rohöl an Bord.