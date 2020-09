Das Feuer auf einem vollbeladenen Supertanker vor der Küste Sri Lankas ist gelöscht worden.

Nach Angaben der Marine wird das Schiff aber weiter mit Wasser besprüht, um zu verhindern, dass der Brand wieder aufflammt. Die "New Diamond" hat mehr als 270.000 Tonnen Rohöl an Bord. Ein Auslaufen der Ladung würde zu einer Umweltkatastrophe führen. Auch die in der Nähe gelegenen Malediven fürchten schwere Schäden. Nach Angaben der Behörden besteht aber zurzeit keine Gefahr, dass der Tanker auseinanderbricht. Jetzt werde geprüft, ob das Öl auf ein anderes Schiff gepumpt werden kann.

Feuer im Maschinenraum

Das Feuer war am Donnerstag im Maschinenraum ausgebrochen, ein Seemann kam ums Leben, die anderen 22 Besatzungsmitglieder haben das Schiff verlassen. Anschließend wurde der 330 Meter lange Tanker rund 75 Kilometer von Sri Lankas Ostküste weggeschleppt.



Heute sollten zehn britische und niederländische Fachleute an der Unglücksstelle eintreffen, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen. Auch zwei Schlepper aus Singapur und Mauritius sowie mehrere indische Schiffe sind im Einsatz.