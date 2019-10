Das Oberste Gericht in Sri Lanka stellt sich gegen die Pläne von Präsident Sirisena, in dem Inselstaat wieder die Todesstrafe zu vollstrecken.

Die Richter haben ein Hinrichtungsverbot heute verlängert - vorerst bis Anfang Dezember. Dann beginnt eine Verhandlung über 15 Petitionen, die die Verfassungsmäßigkeit von Hinrichtungen durch Erhängen infrage stellen. In Sri Lanka werden regelmäßig Todesurteile für Mord, Vergewaltigung und Drogendelikte verhängt. Seit mehr als 40 Jahren werden sie aber nicht mehr vollstreckt, sondern in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Präsident Sirisena will das ändern, um - wie er sagt - mehr Abschreckung für Drogendealer zu erreichen. Im Juli hatte er vier Exekutionsbefehle unterzeichnet, die das Oberste Gericht mit der vorläufigen Blockade auf Eis gelegt hat.



Sirisena scheidet in gut zwei Wochen aus dem Amt, das Thema bleibt aber aktuell. Der Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei will ebenfalls, dass Drogenkriminelle wieder hingerichtet werden. Der wichtigste Oppositionskandidat hat sich bisher nicht dazu geäußert.