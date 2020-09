Angesichts des Feuers auf einem Tanker vor der Ostküste von Sri Lanka hat Greenpeace vor einem Desaster gewarnt.

Sollte auch nur ein Teil der 270-tausend Tonnen Öl an Bord ins Meer laufen, wäre das eine der größten ökologischen Katastrophen der vergangenen Jahrzehnte,

erklärte die Umweltschutzorganisation. In dem Gebiet befinde sich ein einzigartiges Unterwasserparadies mit Wal- und Riffhaien, Meeresschildkröten sowie Pott- und Blauwalen".



Der 330 Meter lange Tanker "New Diamond" hatte nach einer Explosion im Maschinenraum und einem Brand einen Notruf abgesetzt. 22 der 23 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Ein philippinischer Seemann kam ums Leben.