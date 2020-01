Ein Mann hat versucht, 200 gifte Skorpione im Flugzeug von Sri Lanka nach China zu schmuggeln.

Vom Zoll in Sri Lanka hieß es, die lebenden Tiere sollen in Plastikboxen im eingecheckten Gepäck versteckt gewesen sein. Vermutlich sollte das Gift der Skorpione medizinisch genutzt werden.



Um Tiere oder Pflanzen aus Sri Lanka mitzunehmen, benötigt man entsprechende Formulare. Die habe der Mann mit den Skorpionen nicht vorlegen können. Außerdem sei es laut Zoll nicht erlaubt, so viele Tiere auf einmal zu transportieren. Trotzdem werden immer wieder Reisende erwischt, die auch Schmetterlinge oder Schildkröten aus Sri Lanka schmuggeln wollen.



Der Mann mit den Skorpionen musste knapp 500 Euro Strafe zahlen. Den Tieren ging es ganz gut und sie sollen wieder ausgesetzt werden.