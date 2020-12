Nach einer tödlichen Revolte in einem Hochsicherheitsgefängnis auf Sri Lanka hat die Regierung angekündigt, 607 Gefangene freizulassen.

Es handle sich um Häftlinge, die wegen kleinerer Vergehen in verschiedenen Gefängnissen säßen, sagte Justizminister Sabri. Die Haftanstalten auf Sri Lanka sind überfüllt, in etlichen kam es zu Corona-Ausbrüchen. In der Nacht zu Montag war in einem Gefängnis nahe der Hauptstadt Colombo die Lage eskaliert. Insassen griffen Wärter an, diese setzten scharfe Munition ein. Insgesamt starben nach Polizeiangaben dabei mindestens elf Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte eine unabhängige Untersuchung.

