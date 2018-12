Wenige Wochen nach seiner Berufung ist der umstrittene Premierminister von Sri Lanka, Rajapaksa, zurückgetreten.

In einer Erklärung teilte er in Colombo mit, er wolle den Weg freimachen, damit Staatspräsident Sirisena einen neuen Regierungschef ernennen könne. Ende Oktober hatte Sirisena Premierminister Wickremesinghe entlassen und durch den langjährigen Präsidenten Rajapaksa ersetzt. Er begründete den Schritt mit einem Mordkomplott gegen sich. Wickremesinghe erkannte seine Absetzung jedoch nicht an. Es wird jetzt erwartet, dass Sirisena den entlassenen Wickremesinghe erneut einsetzt.



Rajapaksa hatte als Präsident im Jahr 2009 mit aller Härte den langen Bürgerkrieg gegen die Tamilenrebellen der Befreiungstiger von Tamil Eelam beendet. Die Vereinten Nationen werfen beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.