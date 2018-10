In der politischen Krise in Sri Lanka hat Präsident Sirisena der abgesetzten Regierung ein Mordkomplott gegen ihn vorgeworfen.

Ein Minister habe geplant, ihn und einen weiteren Politiker umzubringen, sagte Sirisena in einer Fernsehansprache. Deshalb sei ihm keine andere Wahl geblieben, als die gesamte Regierung zu entlassen und das Parlament vorläufig zu suspendieren.



Sirisena hatte die Regierung am Freitag abgesetzt und den früheren Staatschef Rajapakse als neuen Ministerpräsidenten installiert. Der bisherige Premier Wickremesinghe weigert sich jedoch, seinen Amtssitz zu verlassen.



In der Hauptstadt Colombo wurden ein Mensch getötet und mehrere verletzt, als der Wachmann eines entlassenen Ministers in eine Gruppe von Demonstranten schoss.