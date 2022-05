Sri Lanka, Colombo: Soldaten der srilankischen Armee patrouillieren während einer Ausgangssperre. (Eranga Jayawardena/AP/dpa)

Gepanzerte Wagen fuhren durch die Straßen, Kontrollpunkte wurden errichtet. Auch in anderen Landesteilen fuhr das Militär auf. Zuvor war ein Schießbefehl erteilt worden. Die Sicherheitskräfte seien angewiesen, im Fall von Plünderungen oder der Gefährdung von Menschenleben das Feuer zu eröffnen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Es herrschen Ausgangssperren, denen sich die Menschen vielerorts jedoch widersetzen. Demonstranten fordern den Rücktritt von Präsident Gotabaya Rajapaksa. Der Regierungschef, sein Bruder Mahinda Rajapaksa, hatte sein Amt in dieser Woche niedergelegt. Hintergrund der Proteste ist eine massive Wirtschaftskrise in dem Inselstaat.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.