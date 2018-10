In Sri Lankas Hauptstadt Colombo haben zehntausende Menschen gegen die Entlassung von Regierungschef Wickremesinghe protestiert.

Sie errichteten Straßensperren und riefen Parolen gegen den zum Nachfolger bestimmten Rajapakse. Dieser war bis vor drei Jahren Staatspräsident. In seiner Amtszeit soll es in Sri Lanka zu Korruption und Menschenrechtsverletzungen gekommen sein.



Der bisherige Regierungschef Wickremesinghe bekräftigte, dass er seine Entlassung durch Staatspräsident Sirisena nicht akzeptieren werde. Parlamentspräsident Jayasuriya warnte vor einem Blutbad, sollte der Machtkampf in Sri Lanka anhalten.