Nach Flucht ins Exil

Gotabaya Rajapaksa bei einer Feier zur Unabhängigkeit in Colombo (Archivbild) (Eranga Jayawardena/AP Photo/dpa)

Das bestätigten ein Regierungsmitarbeiter sowie der Flughafen in der Hauptstadt Colombo. Rajapaksa war vor sieben Wochen aus dem Land geflohen, nachdem Demonstranten den Präsidentenpalast gestürmt hatten. Die Proteste hatten sich an der zunehmenden wirtschaftlichen Krise in Sri Lanka entzündet, für die Rajapaksa und dessen Regierung verantwortlich gemacht wurden.

Der frühere Präsident hielt sich im Exil in Thailand auf. Er hatte auf dem Weg dorthin seinen Rücktritt in den Medien verkünden lassen.

Gegen Rajapaksa liegen in Sri Lanka keine Anklagen oder Haftbefehle vor. Ein laufendes Korruptionsverfahren war nach seiner Ernennung zum Präsidenten 2019 eingestellt worden. Als Staatsoberhaupt genoss er in Sri Lanka Immunität.

