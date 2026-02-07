Fußball-Bundesliga
St. Pauli schlägt den VfB mit 2:1

In der Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Der Hamburger SV hat mit einem 2:0 gegen Schlusslicht Heidenheim wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.

    Angelo Stiller (VfB Stuttgart) und Danel Sinani (FC St. Pauli) (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)
    Die weiteren Ergebnisse:
    FSV Mainz - FC Augsburg 2:0,
    SC Freiburg - Werder Bremen 1:0 und
    VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2
    Am Abend empfängt Borussia Mönchengladbach die Mannschaft von Bayer Leverkusen.
    Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.