Fußball-Bundesliga
St. Pauli schlägt den VfB mit 2:1
In der Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli mit 2:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Der Hamburger SV hat mit einem 2:0 gegen Schlusslicht Heidenheim wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.
Die weiteren Ergebnisse:
FSV Mainz - FC Augsburg 2:0,
SC Freiburg - Werder Bremen 1:0 und
VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2
Am Abend empfängt Borussia Mönchengladbach die Mannschaft von Bayer Leverkusen.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.