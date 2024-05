Der FC St. Pauli feiert seinen Aufstieg auf der Reeperbahn. (dpa / Christian Charisius)

Zum Auftakt gab es gemeinsam mit Gruppen, Initiativen und Bündnissen gegen rechts eine Demonstration für Demokratie und Clubkultur. Sie startete auf dem Hamburger Rathausmarkt und endete auf der Reeperbahn. Parallel dazu wurden die Mannschaft, Trainer Fabian Hürzeler und Club-Verantwortliche vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfangen. Das Team hatte vor einer Woche mit dem Sieg gegen den VfL Osnabrück die Rückkehr in die Bundesliga nach 13 Jahren perfekt gemacht. Durch das 2:1 am letzten Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden sicherte sich der Kiezclub auch noch den Titel des Zweitliga-Meisters.

In Schleswig-Holstein feierten tausende Fans von Holstein Kiel den Aufstieg des Vereins in die 1. Bundesliga. Kiel ist der erste Klub aus dem nördlichsten Bundesland in der höchsten deutschen Spielklasse. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sagte, man werde das noch ein paar Tage länger sacken lassen müssen. Dass Holstein Kiel diesen Aufstieg gepackt habe, sei eine sensationelle Geschichte.

