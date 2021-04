Nach dem Ausbruch des Vulkans "La Soufrière" auf St. Vincent ist in weiten Teilen der Karibikinsel ein heftiger Ascheregen niedergegangen.

Das Gesundheitsministerium warnte, die Asche könne zu Atemproblemen und Augenirritationen führen. Zuvor waren mehr als 16.000 Menschen aus der Gefahrenzone in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Kreuzfahrtschiffe wurden umgelenkt und der internationale Flughafen geschlossen. Die Regierung hatte die Insel mit ihren insgesamt rund 100.000 Einwohnern bereits vorab in Erwartung des Ausbruchs in höchste Alarmbereitschaft versetzt.



Seismologen gehen davon aus, dass sich die Eruptionen über mehrere Tage oder gar Wochen hinziehen werden.

