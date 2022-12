Gas- und Fernwärmekunden bekommen den Dezember-Abschlag vom Staat bezahlt. (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Dadurch sollen die Bürger bei den hohen Energiekosten entlastet werden. Energieversorger erhalten Geld vom Staat, dafür verzichten sie auf den Dezemberabschlag ihrer Kunden oder geben die entsprechende Summe in anderer Form an diese zurück - etwa als Gutschrift im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabrechnung oder auch per Direktüberweisung. Wer seine Abschläge an seinen Vermieter zahlt, erhält die Erstattung in den meisten Fällen mit der nächsten Heizkostenabrechnung.

