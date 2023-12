Die EU beschloss härtere Asylverfahren. (Archivbild) (Uli Deck / dpa / Uli Deck)

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, verständigten sich Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments nach jahrelangen Diskussionen auf einen Kompromiss. Vorgesehen sind einheitliche Verfahren an den Außengrenzen. Asylbewerber mit geringen Bleibechancen sollen schneller abgeschoben werden. In Krisenzeiten können Menschen länger an der Grenze festgehalten werden. Außerdem soll es bei der Verteilung der Schutzsuchenden mehr Solidarität geben. Wenn Länder keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie Unterstützung leisten, etwa in Form von Geldzahlungen. Die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament wollen die Reform noch vor der Europawahl im Juni 2024 verabschieden.

Vertreter der Bundesregierung äußerten sich zufrieden. Bei den Grünen fielen die Reaktionen allerdings unterschiedlich aus. Außenministerin Baerbock bezeichnete die Verständigung als längst überfällig. Angesichts der Freizügigkeit in Europa brauche es für alle verlässliche Regeln. Der Grünen-Europaabgeordnete Marquardt sagte dagegen im Deutschlandfunk, eine Abschreckungspolitik führe nicht dazu, dass weniger Menschen nach Europa kämen. Dies habe seit Jahren nicht funktioniert. Menschen, die Schutz benötigten, müssten schneller integriert werden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.