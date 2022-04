Geberkonferenz in Berlin

Berlin: Natalia Gavrilita, Premierministerin der Republik Moldau, nimmt an einer Konferenz zur Unterstützung der Republik Moldau teil. (Hannibal Hanschke/Reuters Pool/dpa)

Die Ministerpräsidentin des Landes, Gavrilita, sagte, seit Februar seien in ihrem Land mit seinen rund 2,6 Millionen Einwohnern etwa 400.000 Geflüchtete angekommen. Rund 100.000 von ihnen seien noch in Moldau. Der Umgang mit den Flüchtlingen sei die größte Herausforderung in den vergangenen 30 Jahren.

Auch Deutschland sagte Moldau weitere finanzielle Unterstützung zu. Bundeskanzler Scholz gab einen Kredit von 50 Millionen Euro frei. In einer weiteren Entscheidung stockte das Entwicklungshilfeministerium sein Unterstützungspaket für Moldau von 35 auf 40 Millionen Euro auf.

