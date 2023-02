Wie aus der Abschlusserklärung des EU-Gipfels hervorgeht, sollen der Menschenschmuggel begrenzt, der Grenzschutz gestärkt und schnellere Abschiebungen ermöglicht werden. Eine Finanzierung von Zäunen an der EU-Außengrenze wird in der Erklärung nicht ausdrücklich erwähnt. Allerdings sollen EU-Gelder für Infrastruktur an den Grenzen mobilisiert werden, wie es heißt. Dies hatten unter anderem Österreich und Griechenland gefordert.