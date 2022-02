Frankreichs Präsident Macron und der US-Klimabeauftragte Kerry beim "One Ocean Summit" zum Schutz der Weltmeere (Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa)

Ein Teil der anwesenden Länder vereinbarte verstärkte Maßnahmen gegen illegale Fischerei, unter anderem durch bessere Kontrollen in Häfen und auf See. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union wollen sich gemeinsam mit weiteren Ländern dafür einsetzen, dass noch in diesem Jahr ein Abkommen zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der Biodiversität auf hoher See geschlossen wird. Mittelmeerländer wollen sich zudem für die Schaffung einer Zone mit niedrigen Schwefelemissionen stark machen.

Das Gastgeberland Frankreich brachte mehrere bilaterale Initiativen auf den Weg, gemeinsam mit Indien soll etwa künftig der Gebrauch von Einwegplastik bekämpft werden.

In den kommenden Monaten sind weitere internationale Treffen geplant, die sich mit dem Meeresschutz befassen. Nach französischen Angaben sollte der Gipfel in Brest dazu dienen, vorab eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Neben Vertretern von rund 100 Staaten kamen in dem französischen Hafenort auch Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.