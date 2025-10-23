Europäische Union

US-Konzerne dominieren digitale Dienstleistungen. Der Anteil europäischer Anbieter bei zum Beispiel Cloud-Diensten liegt aktuell gerade mal bei rund 15 Prozent. (Imago | ANP | Imago | Anton Kappers)

Es sei wichtig, Minderjährige im digitalen Raum zu schützen, unter anderem durch ein Mindestalter für den Zugang zu sozialen Medien, heißt es in einer beim EU-Gipfel in Brüssel beschlossenen Erklärung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. Eine Expertengruppe soll demnach bis Ende des Jahres über das beste Vorgehen beraten. Es könne und müsse mehr getan werden, um Kinder im Internet besser zu schützen, sagte ein Kommissionssprecher.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.